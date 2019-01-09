Молодой человек приобрел аккаунт и зарегистрировался на сайте каршеринговой компании, а затем незаконно завладел машиной...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово задержали 18-летнего москвича по подозрению в угоне транспортного средства стоимостью свыше полутора миллионов рублей.В территориальный отдел полиции обратился сотрудник каршеринговой компании с сообщением об угоне автомашины.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на Измайловском проспекте.Полицейские установили, что молодой человек приобрел аккаунт и зарегистрировался на сайте организации. После этого, находясь со своими приятелями на 7-й Парковой улице, он незаконно завладел машиной «БМВ».По данному факту дознанием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранспортным средством без цели хищения (угон)». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73