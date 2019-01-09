Оптическая иллюзия с пшеничным полем привела в замешательство пользователей Сети. Любопытный ролик был опубликован 1 января в Twitter.
Оптическая иллюзия с пшеничным полем привела в замешательство пользователей Сети. Любопытный ролик был опубликован 1 января в Twitter.
Оператор снимает большое поле пшеницы. Вскоре оказывается,
что это всего лишь реалистичный рисунок на стене: рядом сидит художник с кистью.
Пост уже успел набрать 267 тысяч лайков и 113 тысяч репостов.
Многие пользователи остались под впечатлением после просмотра видеозаписи. "Я
клянусь, я видел, как колосья колышутся от ветра", "Честно, я думал, что они заплатили мужчине, чтобы он закрасил коричневые пятна травы ярко-зеленым
цветом". Многим из них пришлось посмотреть ролик несколько раз,
чтобы понять, что на нем происходит.