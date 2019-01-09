09.01.2019

2019-01-09 11:00:49

Опубликовано видео с места гибели шести человек на пожаре под Кемерово

Утром 9 января в частном доме на улице Гагарина в поселке городского типа Тисуль в Кемеровской области произошел пожар, передает . Экстренные службы вызвали почувствовавшие запах гари соседи. На месте ЧП были обнаружены тела трех детей в возрасте от четырех месяцев до семи лет, 41-летней женщины, 42-летнего мужчины и 20-летней девушки. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал видео с места трагедии.