После усиленной работы, гастролей с грандиозным шоу Diva, скандала из-за вскрывшейся измены мужа Ани Лорак отправилась отдыхать в Америку. В солнечном Майами артистка расслабляется в компании малолетней дочери Софии, впрочем, поклонники убеждены, что к ним присоединился и муж певицы.

После усиленной работы, гастролей с грандиозным шоу Diva, скандала из-за вскрывшейся измены мужа Ани Лорак отправилась отдыхать в Америку. В солнечном Майами артистка расслабляется в компании малолетней дочери Софии, впрочем, поклонники убеждены, что к ним присоединился и муж певицы.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram уже четыре дня как постит фотографии, сделанные во время пребывания в Майами. Не секрет, что многие отечественные знаменитости после кропотливой работы в декабре отдыхают почти весь январь. Артисты предпочитают кардинально сменить обстановку. Заснеженную морозную Москву они оставляют ради райских островов или ласкового солнышка и теплого песочка в какой-нибудь южной стране.Среди подавляющего большинства оказалась и Ани Лорак. "Ну все, теперь только отдых ! Как проходят ваши каникулы?" – обратилась к многочисленным подписчикам Ани Лорак, опубликовав фотографию из солнечной Флориды. "🎄Мое зимнее утро", – написала артистка, позируя на фоне лазурной воды, яркого солнечного света и голубого неба.Разумеется, в Майами отдыхает со своей малолетней дочерью Софией. Артистка предпочитает лишний раз не демонстрировать девочку широкой публике, но ясно дает понять, что София является неизменным свидетелем всех главных событий в ее жизни. К примеру, Ани Лорак приводила дочку на съемки финальных выпусков музыкального шоу "Голос".Да и не в рабочее время Ани Лорак предпочитает быть рядом с наследницей. Так, артистка уже два раза выводила Софию на ледовое шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек". Теперь мама и дочь проводят время в Америке. Впрочем, по мнению особо наблюдательных фанатов, компанию им составил отец семейства – турок Мурат Налчаджиоглу.Дело в том, что на своей официальной страничке в той же соцсети знойный брюнет начал публиковать фотографии из Флориды, где позирует с дочерью Софией. Парочка совершила совместный шопинг, а затем Мурат в Stories выложил несколько видео, на которых София демонстрировала покупки. Особенно фанатов заинтересовала запись, сделанная во время игры папы и дочери на пляже и разговор девочки с женщиной, оставшейся за кадром.По мнению особо внимательных слушателей, голос ее удивительно похож на голос . Прочие "пинкертоны" и вовсе провели расследование, согласно которому был сделан вывод. что семья отдыхает вместе, потому что пейзаж с этого видео и с фотографии, опубликованной ранее Ани Лорак, якобы совпадает."они вместе вроде все и даже Мурат ее муж ))) в его сторисах те же места что и у Каролины (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Даааа! И говорит с Сонечкой у него в сторисе тоже Каролина", "Ой неужели этот изменщик к ней вернулся?? зачем приняла???", "Наверно, на коленях приполз) Денежки закончились)", – высказали свои мысли фанаты.Напомним, скандал вокруг измены мужа возник, когда в Сети появилось видео, сделанное в караоке-клубе, где мужчина поглаживал некую брюнетку и что-то ей шептал на ушко. В декабре стало известно, что певица подала на развод, о чем свидетельствовала запись, которая находилась в свободном доступе на сайте суда. Однако в последнее время она куда-то исчезла.