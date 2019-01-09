Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) порекомендовала Госдуме и Совфеду сформировать свою делегацию с учетом деления сенаторов и депутатов на шесть полов.

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) порекомендовала Госдуме и Совфеду сформировать свою делегацию с учетом деления сенаторов и депутатов на шесть полов.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Он подчеркнул, что рекомендации гласят, что даже если один парламентарий "является представителем такого отдельного как бы пола, он должен быть представлен в делегации".Толстой отметил, что для российских парламентариев данная сфера не до конца изучена, и пообещал, что он и его коллеги "будем всячески изучать передовой европейский опыт".Он также рассказал, что депутаты Государственной думы находятся в режиме постоянных консультаций с коллегами из ПАСЕ.В свою очередь глава думского комитета по международным отношениям Леонид Слуцкий рассказал журналистам, что обе палаты отечественного парламента вместе с министерством иностранных дел РФ должны тщательно проанализировать – направлять или нет российскую делегацию в ПАСЕ.В декабре 2018 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пока нет оснований для возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, которая по его словам, стала заложницей радикальных групп депутатов, которые не признают верховенства Устава Совета Европы и игнорируют принципы парламентаризма.Он подчеркнул, что Россия не будет возвращаться в эту организацию и уж тем более ее финансировать.