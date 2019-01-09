Анастасия Волочкова объявила о том, что переезжает жить на Мальдивские острова. Скандально известная балерина выбирает место для бани и ледяной купели.

Анастасия Волочкова объявила о том, что переезжает жить на Мальдивские острова. Скандально известная балерина выбирает место для бани и ледяной купели.Громкое заявление сделала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, куда регулярно выкладывает новые фотографии и короткие видео со своего райского отдыха на Мальдивах. Так, балерина опубликовала ролик, на котором в вечернем сумраке продемонстрировала несколько накрытых столов, костры и собственную виллу."Вот я все-таки решила, вот у нас мини-новоселье, потому что я переезжаю жить на Мальдивы. Вот, тут даже костры... Все, как я люблю... Поэтому все, остаюсь, как абориген..." – сообщила Анастасия Волочкова. А еще, по словам балерины, рядом с ее виллой готовы соорудить "банный комплекс". "Сейчас решаем, куда поставить ледяную купель... Лед тут будет всегда, тут ледный генератор, в принципе, есть на острове", – рассказала артистка.Многочисленные подписчики неоднозначно восприняли сообщение танцовщицы. Многие высказали убеждение, что Анастасия просто шутит. Другие пользователи поделились своим мнением, что на Мальдивах она растеряет свой талант. Третьи уверенно заявили, что на островах Волочкова никому не нужна."А как же дочь? Как можно ребенка бросить?!.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ее от всех накрытых столов уже шугают.... Близко не подпускают..... Кто– нибудь вызовет санитаров ей ?", "Да кому она там нужна на Мальдивах....", "Трында Ивановна 😀😀😀", "Сама пошутила... Сама посмеялась... кошмар..." – высказались подписчики.Ранее комментаторы не смогли оставить без внимания фотографию Анастасии Волочковой, на которой та позирует с голой грудью. "Джунгли...🌴Главное, мой Маугли со мной.😉 " – кокетливо подписала эффектный кадр балерина. Пользователи Сети буквально взорвались в желании поделиться своими впечатлениями."Зачем популярные люди выставляют такие фото??? это же портит репутацию, не знаете уже как попиариться ....вы уже по-моему перешли черту, это же пошло.... ладно в купальнике выставить...", "Грудь разъехалась", "Ага, грудь в шпагате, как и ее хозяйка))", "Вашей дочери за Вас не стыдно", "Уши спаниеля", – прокомментировали пользователи Сети.