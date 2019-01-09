Телеведущий грубо ответил на критику пользователей Twitter. Их вывел из себя пост журналиста о слишком долгих новогодних каникулах.

Телеведущий грубо ответил на критикупользователей Twitter. Их вывел из себя пост журналиста о слишком долгихновогодних каникулах."В какой-то момент и праздники уже надоедают и хочется наработу. Мне больше недели уже тяжело отдыхать)))", – написал ВладимирСоловьев в соцсети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –прим. ред.). На публикацию живо отреагировали телезрители, которым хорошоизвестны ток-шоу ведущего."Спуститесь в шахту, поработайте, тогда и 2 выходныхпокажутся праздником, будете мечтать их продлить", – написала одна изпользовательниц Twitter. В ответон спросил, работала ли она сама в шахте, а после обозвалее. "Счастья тебе тупаяуродливая злобная бездарная тетка", – обругал Соловьев подписчицу.Резко высказались в адрес телеведущего многиероссияне. "Речь не идет о "без выходных", читай внимательнее. Речь отяжести труда, а твоя работа вообще не работа, а языком шлепать. Так что ненадо из себя трудоголика строить", – высказалась другая россиянка.Такжеженщина отметила, что после ее слов Соловьев отправил ее в черный список. "А вЧС он добавляет сразу тех, кому хамит, потому что боится, что этот человек,которому он нахамил, кинет жалобу на него", – отреагировал на это еще одинтелезритель.