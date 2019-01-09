Телеведущий грубо ответил на критику
пользователей Twitter. Их вывел из себя пост журналиста о слишком долгих
новогодних каникулах.
Телеведущий грубо ответил на критику
пользователей Twitter. Их вывел из себя пост журналиста о слишком долгих
новогодних каникулах.
"В какой-то момент и праздники уже надоедают и хочется на
работу. Мне больше недели уже тяжело отдыхать)))", – написал Владимир
Соловьев в соцсети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –
прим. ред.). На публикацию живо отреагировали телезрители, которым хорошо
известны ток-шоу ведущего.
"Спуститесь в шахту, поработайте, тогда и 2 выходных
покажутся праздником, будете мечтать их продлить", – написала одна из
пользовательниц Twitter. В ответ
он спросил, работала ли она сама в шахте, а после обозвал
ее. "Счастья тебе тупая
уродливая злобная бездарная тетка", – обругал Соловьев подписчицу.
Резко высказались в адрес телеведущего многие
россияне. "Речь не идет о "без выходных", читай внимательнее. Речь о
тяжести труда, а твоя работа вообще не работа, а языком шлепать. Так что не
надо из себя трудоголика строить", – высказалась другая россиянка.
Также
женщина отметила, что после ее слов Соловьев отправил ее в черный список. "А в
ЧС он добавляет сразу тех, кому хамит, потому что боится, что этот человек,
которому он нахамил, кинет жалобу на него", – отреагировал на это еще один
телезритель.