Дом в Магнитогорске, поврежденный в результате взрыва бытового газа, сносить не будут. Петицию против такого решения, под которой собирают подписи в Сети некие активисты, власти назвали плясками на костях.

Дом в Магнитогорске, поврежденный в результате взрывабытового газа, сносить не будут. Петицию против такого решения, под которойсобирают подписи в Сети некие активисты, власти назвали "плясками накостях".С официальным заявлением по поводу судьбы аварийного домавыступил губернатор Челябинской области. Борис Дубровский подчеркнул, что решениене сносить здание принято по результатам технической экспертизы.Дубровский напомнил, что специалисты советовали освободитьпятый и шестой подъезд на время работы тяжелой техники. Эта рекомендация былареализована, жителям дома предоставили жилье. Проживание в остальных подъездах экспертыпризнали безопасным.Упомянул губернатор и петицию, которая появилась наплатформе Change.org. Ее авторы требуют демонтировать и расселить дом. "Кто-топытается плясать на костях – другого слова я применить не могу. Начинаютсобирать какие-то подписи, говорят, что кулуарно принимаются какие-то решенияпо поводу безопасности проживания в этом доме", – приводит словаДубровского РИА ФАН.31 декабря в десятиэтажном жилом доме ввзорвался газ. Обрушились перекрытия в одном из подъездов. Под обломкамипогибли 39 человек. После расчистки завалов, 6 января, власти объявили, чтопроведена экспертиза. Специалисты установили, что несущие конструкции дома неполучили повреждений.Ранее сообщалось, что мошенники пытались нажиться на трагедии в . Предприимчивые дельцы публиковали в Сети счета, предлагая переводить на них деньги. Они утверждали, что средства будут направлены на помощь пострадавшим при взрыве в Магнитогорске.