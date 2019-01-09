Теперь о политике. Самые главные и самые неожиданные изменения произошли в минувшем году именно на политической арене региона. Смена губернатора и перераспределение партийных кресел в областном парламенте поколебали позиции правящей партии в регионе. Вместе с губернатором обновилась и вся команда. Причем, представлена она была лишь под конец года. Прежний губернатор стал аудитором Счетной. А новый теперь отбивается от нападков федеральных СМИ и пытается успеть выполнить поручения Президента. Обо всем по порядку в нашем следующем материале.
Теперь о политике. Самые главные и самые неожиданные изменения произошли в минувшем году именно на политической арене региона. Смена губернатора и перераспределение партийных кресел в областном парламенте поколебали позиции правящей партии в регионе. Вместе с губернатором обновилась и вся команда. Причем, представлена она была лишь под конец года. Прежний губернатор стал аудитором Счетной. А новый теперь отбивается от нападков федеральных СМИ и пытается успеть выполнить поручения Президента. Обо всем по порядку в нашем следующем материале.
Сентябрьские выборы не предвещали больших перемен. Почти все каналы, региональные и федеральные, рассказывали о том, что мы живем в одном из лучших регионов России, куда привлекаются инвестиции и где делаются реальные дела. Светлана Орлова
колесила по области, проводила встречи, раздавала поручения и обещания. Но в единый день голосования, 8 сентября, оказалось, что далеко не все хотят видеть Орлову в кресле губернатора. За нее проголосовали лишь 36,5% избирателей. За ближайшего оппонента Владимира Сипягина голоса отдали 31%.
Светлана Орлова
, экс-губернатор Владимирской области: "Скажу честно, не ожидала, что первый тур пройдет так, как он прошел. И, конечно же, переживаю".
Переживала Светлана Юрьевна не зря. Несмотря на все усилия, во втором туре выиграл Владимир Сипягин. А Орловой пришлось покинуть регион.
Дмитрий Петросян, социолог, директор "Среднерусского консалтингового центра": "При такой невысокой явке оказалось, что равнодушные остались дома, а как раз активные и негативно настроенные пошли и проголосовали. Причем проголосовали -чисто протестное голосование - за всех, только не за действующую власть".
Закрывая историю Светланы Орловой можно лишь дополнить, что на работу она устроилась в Счетную палату.
Что же осталось во Владимирской области? Вслед за Орловой свои посты в администрации стали покидать ее замы и руководители некоторых департаментов и комитетов. Алексей Конышев, по слухам, уволил себя сам, пока губернатор Сипягин был в командировке. В результате, из старой команды остались лишь Вячеслав Кузин и Александр Трутнев. Пять замов приехали работать во Владимирскую область из других регионов. И представить новую команду губернатор смог лишь во второй половине декабря. А членов старой команды, по сути, обвинил в том, что они бросили область в сложное время и поставили под удар выполнение стратегических для региона задач.
Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: "Когда они находились в отпуске и отдыхали, а должны были заниматься важнейшими вопросами. По ускорению процессов выполнения поручения Президента Путина по ремонту больницы в Струнино, например. По решению проблем, связанных с переселением из аварийного фонда".
Про больницу в Струнино и аварийный фонд Сипягин, вероятно, обмолвился на брифинге не случайно. Не успел новый губернатор приступить к своим обязанностям, как на него обрушилось внимание федеральных СМИ, которые по сути, обвинили нового главу региона во всех бедах Владимирской области. А заодно прошлись по депутатам от ЛДПР, с которыми общается Сипягин, и даже заподозрили нашего Владимира Владимировича в том, что у него поддельный диплом.
Ольга Петрова, председатель комитета общественных связей и СМИ областной администрации: "Мы живём с вами в небольшом городе, где все друг друга знают. Невозможно было бы скрыть факт отсутствия высшего образования уже на стадии предвыборной гонки".
Сам же губернатор, сославшись на то, что у него есть 100 дней, так и не провел в уходящем году итоговую пресс-конференцию, чтобы рассказать о своей работе представителям владимирских СМИ.
Теперь в Законодательном Собрании 7 созывов. Его состав мы с вами тоже выбирали в сентябре. "Единороссам" пришлось потесниться в облпарламенте. У них осталось всего 23 места вместо 32 в предыдущем составе ЗакСобрания. У коммунистов стало 7 мест. У ЛДПР теперь 4 места, до этого было два. У эсеров - 3 места, в предыдущем ЗакСобрании было два, и одно место получил представитель КПСС.
Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области: "У нас впервые за несколько созывов будут присутствовать представители не 4, а 5 политических партий. Хотелось бы, чтобы это разнообразие реально отразилось на работе областного парламента".
Изменения произошли и в региональном отделении партии "Единая Россия". Из-за перехода на работу в Совет Федераций Ольга Хохлова сложила с себя полномочия председателя. Её место занял руководитель региональных парламентариев Владимир Киселёв. Теперь он возглавляет областных "единороссов". И делать Киселев намерен это не из кресла своего кабинета, а работать с людьми на местах.
Владимир Киселёв, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", председатель ЗакСобрания области: "Если человеку партия доверила возглавлять район, возглавлять какое-то муниципальное образование, он должен полностью отрабатывать эту должность, уметь в обязательном порядке общаться с людьми, рассказывать людям, ни в коем случае не бегать от людей, я знаю случаи, когда чиновник районного масштаба прячется в кабинете".
Сама же партия власти после результатов сентябрьских выборов всерьез задумалась о своей работе и решила взять курс на обновление. Его обсудили на декабрьском съезде. А результаты работы, как партии власти, так и нового губернатора, будем ждать уже в следующем году.