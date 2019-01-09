Звезда фильма Крепкий орешек недавно оказалась в центре скандала. Брюс Уиллис попал в объективы папарацци, когда покидал клуб в Лондоне.
Звезда фильма "Крепкий орешек" недавно оказалась в центре скандала. Брюс Уиллис попал в объективы папарацци, когда покидал клуб в Лондоне.
В минувший понедельник он посетил клуб Аннабель. Для вечеринки 63-летний актер
выбрал классический наряд: белую рубашку и брюки. К концу праздника Брюс
почувствовал себя плохо и покинул заведение вместе с охранником, который помог ему дойти до такси. Перед тем как сесть в автомобиль, Уиллис показал
неприличный жест назойливым фотографам.
Многие поклонники предполагают, что звезда устала от семейных
забот и хочет отдохнуть в одиночестве. В 2009 году актер женился на модели Эмме
Хеминг. Пара воспитывает двоих дочерей. "У
меня не так много спокойных мест, где я могу побыть один. Часто меня спасает
офис. Я сделал его таким скучным, что детям ничего не хочется там делать", -
поделился он в интервью Elle Decor.
Ранее дочь и Деми Мур появилась на красной
дорожке в неудачном наряде, которое подчеркнуло все ее недостатки. В середине октября Румер Уиллис посетила благотворительный гала-ужин AmfAR. Актриса выбрала ярко-желтое платье с открытыми плечами. Решение
было не очень удачным, потому что девушке приходилось все время поправлять
спадавший наряд. Пользователи обратили внимание на то, что дочь "Крепкого орешка" набрала лишние килограммы.