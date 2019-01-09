Звезда фильма Крепкий орешек недавно оказалась в центре скандала. Брюс Уиллис попал в объективы папарацци, когда покидал клуб в Лондоне.

Звезда фильма "Крепкий орешек" недавно оказалась в центре скандала. Брюс Уиллис попал в объективы папарацци, когда покидал клуб в Лондоне.В минувший понедельник он посетил клуб Аннабель. Для вечеринки 63-летний актервыбрал классический наряд: белую рубашку и брюки. К концу праздника Брюспочувствовал себя плохо и покинул заведение вместе с охранником, который помог ему дойти до такси. Перед тем как сесть в автомобиль, Уиллис показалнеприличный жест назойливым фотографам.Многие поклонники предполагают, что звезда устала от семейныхзабот и хочет отдохнуть в одиночестве. В 2009 году актер женился на модели ЭммеХеминг. Пара воспитывает двоих дочерей. "Уменя не так много спокойных мест, где я могу побыть один. Часто меня спасаетофис. Я сделал его таким скучным, что детям ничего не хочется там делать", -поделился он в интервью Elle Decor.Ранее дочь и Деми Мур появилась на краснойдорожке в неудачном наряде, которое подчеркнуло все ее недостатки. В середине октября Румер Уиллис посетила благотворительный гала-ужин AmfAR. Актриса выбрала ярко-желтое платье с открытыми плечами. Решениебыло не очень удачным, потому что девушке приходилось все время поправлятьспадавший наряд. Пользователи обратили внимание на то, что дочь "Крепкого орешка" набрала лишние килограммы.