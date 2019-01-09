Украинский блогер призвал канонизировать Петра Порошенко. Но
для этого по законам церкви надо, чтобы президент умер – живых людей причислять
к лику святых нельзя.
Украинский блогер призвал канонизировать Петра Порошенко. Но
для этого по законам церкви надо, чтобы президент умер – живых людей причислять
к лику святых нельзя.
Павел Бондаренко уверен в том, что главу государства надо
канонизировать за получение томоса для Украины. Рождение Православной церкви
Украины (ПЦУ) блогер назвал одним из самых больших праздников в истории страны.
"У Порошенко будут не только памятники, улицы,
названные его именем и целые страницы в учебниках истории. Он и владыка Филарет
должны в будущем быть канонизированы", – написал Бондаренко на странице в Facebook.
Он полагает, что вместе со святой равноапостольной княгиней
Ольгой и святым князем Владимиром должен появиться третий киевский правитель –
святой равноапостольный Петр. "Христианский подвиг Порошенко не меньший, а
даже больший, чем деяния славных предков. Просто многие из нас еще не осознали
истинного масштаба, эпохальности этого события", – резюмировал блогер.
Между тем на Украине уже есть иконы с изображением Петра
Порошенко и его семьи. В 2016 году в СМИ попали снимки, сделанные в храме на
территории государственной резиденции главы Украины.
На фреске изображены
мужчина, женщина и четверо детей, которые внешне напоминают членов семьи
Порошенко. Слева направо – супруга Марина с дочерьми Евгенией, Александрой и
младшим сыном Михаилом. В правой части фрески изображен старший сын Алексей и
сам Петр Алексеевич.
Напомним, что выданный Порошенко 6 января в
Стамбуле томос об автокефалии украинской церкви, оказался недействительным. На документе
не хватает подписей архиереев, которые принимали участие в Синоде
Константинопольского патриархата. Бумагу, привезенную в Киев, пришлось срочно вернуть
в Стамбул для выполнения всех необходимых процедур.