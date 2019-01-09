Украинский блогер призвал канонизировать Петра Порошенко. Но для этого по законам церкви надо, чтобы президент умер – живых людей причислять к лику святых нельзя.

Украинский блогер призвал канонизировать Петра Порошенко. Нодля этого по законам церкви надо, чтобы президент умер – живых людей причислятьк лику святых нельзя.Павел Бондаренко уверен в том, что главу государства надоканонизировать за получение томоса для Украины. Рождение Православной церквиУкраины (ПЦУ) блогер назвал одним из самых больших праздников в истории страны."У Порошенко будут не только памятники, улицы,названные его именем и целые страницы в учебниках истории. Он и владыка Филаретдолжны в будущем быть канонизированы", – написал Бондаренко на странице в Facebook.Он полагает, что вместе со святой равноапостольной княгинейОльгой и святым князем Владимиром должен появиться третий киевский правитель –святой равноапостольный Петр. "Христианский подвиг Порошенко не меньший, адаже больший, чем деяния славных предков. Просто многие из нас еще не осозналиистинного масштаба, эпохальности этого события", – резюмировал блогер.Между тем на Украине уже есть иконы с изображением ПетраПорошенко и его семьи. В 2016 году в СМИ попали снимки, сделанные в храме натерритории государственной резиденции главы Украины.На фреске изображенымужчина, женщина и четверо детей, которые внешне напоминают членов семьиПорошенко. Слева направо – супруга Марина с дочерьми Евгенией, Александрой имладшим сыном Михаилом. В правой части фрески изображен старший сын Алексей исам Петр Алексеевич.Напомним, что выданный Порошенко 6 января вСтамбуле томос об автокефалии украинской церкви, оказался недействительным. На документене хватает подписей архиереев, которые принимали участие в СинодеКонстантинопольского патриархата. Бумагу, привезенную в Киев, пришлось срочно вернутьв Стамбул для выполнения всех необходимых процедур.