На протяжении трех часов на телеканале Россия шел авторский фильм Бориса Соболева Идущие к черту, который произвел эффект разорвавшейся бомбы. Он камня на камня не оставил на мошенниках из программы Битва экстрасенсов, которая с 2007 года с успехом шла на канале ТНТ

На протяжении трех часов на телеканале "Россия" шел авторский фильм Бориса Соболева "Идущие к черту", который произвел эффект разорвавшейся бомбы. Он камня на камня не оставил на мошенниках из программы "Битва экстрасенсов", которая с 2007 года с успехом шла на канале ТНТЯсновидящие, колдуны, маги, медиумы – все это чистой воды шарлаанты, как следует из выводов Бориса Соболева. Причем это не голословные обвинения. Он лично проверил экстрасенсорные способности каждого из героев программы, поговорил со специалистами и самими создателями передачи.Оказалось, что проект полностью является постановочным, что всю "потустороннюю" информацию его участники получают от съемочной группы, что никто из них не обладает никакими эзотерическими способностями. Они не смогли справиться даже с элементарными заданиями отборочного тура, не говоря уже о чем-то серьезном. "Не знаешь, что сказать, имитируй мистический экстаз, лучше со слезами" – эта фраза Бориса Соболева может вполне стать эпиграфом к сенсационным разоблачениям.Париж стоит мессы. Вот и здесь в результате двух лет напряженной работа на чистую воду вывели всех – досталось даже Джуне и советской звезде экстрансесорики Розе Кулешовой, не говоря уже о Мехди и прочих аферистах из "Битвы экстрасенсов". Были названы и тарифы за попадание на передачу и выход в финал – до 350 тысяч долларовТелезрители в шоке от увиденного. "Как дура во все это верила! Смотрела в захлеб все передачи битвы экстрасенсов, верила Башарову, фокусникам и другим подлецам. Раскрыл глаза, спасибо﻿", "Все три серии превосходны. Раскатали эту лживую шушеру по полной", "Открыли глаза миллионам обманутых людей, Борис", "Покойся с миром "битва шарлатанов"! (хотя по-хорошему половину персонажей бы засудить за мошенничество)﻿", "Просто безобразие. Обман на всю страну. Сколько отчаявшихся онкобольных , которые они разводят. Пошли вы к черту!﻿", "Еще бы "Дом-2" разогнали! Тунеядцев,проституток и уголовников!!!﻿" – пишут люди. Они считают, что автор столь нужного и правдивого фильма достоин телевизонной премии "ТЭФИ", а шоу нужно закрыть за вранье.Напомним, "Битва экстрасенсов" снятав формате британской передачи Britain’s Psychic Challenge. Самым рейтинговым с момента запуска передачи стал вышедший 24 ноября 2013 года выпуск, который был посвящен гибели Владислава Листьева.