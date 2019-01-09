Любители обсудить звезд и их жизнь, кажется, никогда не останутся без тем для разговоров. Первый рабочий день нового года исключением не стала. Дни.ру собрали на сайте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 января 2019 года.

Любители обсудить звезд и их жизнь, кажется, никогда не останутся без тем для разговоров. Первый рабочий день нового года исключением не стала. "Дни.ру" собрали на сайте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 января 2019 года.Скандально известный блогер Лена Миро высказала свое веское мнение о ведущей Юлии Барановской после прочтения ее книги о жизни с известным футболистом Андреем Аршавиным. Она весьма жестко высказалась о ведущей.Критики подверглась внешность Юлии Барановской. Миро назвала ее "страшилой" и обвинила в отсутствии гордости.Материал дополняетсяПоследние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 января 2019 года, читайте в и специальных .