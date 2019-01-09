Последний визит Евлогия. В связи с почтенным возрастом он ушёл на покой, но за день до этого - побывал в исправительной колонии № 3.

Последний визит Евлогия. В связи с почтенным возрастом он ушёл на покой, но за день до этого - побывал в исправительной колонии № 3. Тамошний храм - единственный в области в честь Иоанна Кронштадтского. Евлогий его освятил в 1997 году и с тех пор почти всегда приезжал в начале января на престольный праздник Святого Иоанна Кронштадтского. Митрополита встретили руководство УФСИН, начальник колонии, а также настоятель храма протоиерей Михаил Кочетков. Владыка провел праздничную литургию. Многие из членов православной общины во время службы получили причастие. Большинство осужденных ждали митрополита в клубе, где он обратился к собравшимся с проповедью. Начальник регионального УФСИН Андрей Виноградов поблагодарил Евлогия за многолетнее сотрудничество, за внимание к духовным потребностям осужденных, за огромный вклад в укрепление традиций православия в исправительных учреждениях. На память о визите владыке преподнесли резную икону Спасителя, созданную одним из осужденных ИК-3.