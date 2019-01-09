Гоген Солнцев и его престарелая супруга Екатерина Терешкович решили возобновить отношения. Влюбленные обратились к психологу.

Гоген Солнцев и его престарелая супруга ЕкатеринаТерешкович решили возобновить отношения. Влюбленные обратились к психологу.Солнцев и Терешкович пока живут порознь. Супруга шоумена арендовалаквартиру недалеко от их семейного гнездышка.Недавно Гоген наведался в апартаменты жены в сопровожденииредакторов программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Поход в гости к зазнобе сильно огорчилСолнцева. На лестничной клетке он столкнулся с соседями, которые рассказали,что кТерешковичзахаживают незнакомые молодые люди.В квартире возлюбленной Гогена также ждал неприятныйсюрприз. Оказалось, что жилище Екатерины утопает в грязи. Супруг распекал возлюбленнуюза неряшливость, параллельно заглядывая под диваны и исследуя содержимоешкафов. На кухне Солнцев наткнулся на множество пустых пивных банок.Находка привела шоумена в ярость. Он накинулся на жену с упреками.Екатерина отмечала в ответ, что не пила алкоголь. Бутылки оставили ее друзья,которые накануне заходили в гости.Позже, уже в студии "Прямого эфира" Гоген заявил, чтоЕкатерину необходимо спасать. По словам Солнцева его жена, которая ранее имелапроблемы с алкоголем и даже была "закодирована", теперь устроила в своих апартаментахпритон."Когда я пришел, я думал, что Екатерина встретит меня в этотмомент с распростертыми объятьями, а нашел банки. Для меня это было шоком, дляменя это было трагедией. Мы с ней разговаривали очень долго. Девочки сказали,что к ней пацаны ходят, какие-то, грязное белье лежит в ванной. У меня былоощущение, что эта квартира для интим услуг", – заявил Гоген.По словам Солнцева, теперь ему и Терешкович помогает опытныйпсихолог. Шоумен надеется, что специалист поможет найти выход из сложившейсяситуации. Также Гоген отметил, что Екатерину он за все простил.