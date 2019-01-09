Гоген Солнцев и его престарелая супруга Екатерина
Терешкович решили возобновить отношения. Влюбленные обратились к психологу.
Гоген Солнцев и его престарелая супруга Екатерина
Терешкович решили возобновить отношения. Влюбленные обратились к психологу.
Солнцев и Терешкович пока живут порознь. Супруга шоумена арендовала
квартиру недалеко от их семейного гнездышка.
Недавно Гоген наведался в апартаменты жены в сопровождении
редакторов программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Поход в гости к зазнобе сильно огорчил
Солнцева. На лестничной клетке он столкнулся с соседями, которые рассказали,
что к
Терешкович
захаживают незнакомые молодые люди.
В квартире возлюбленной Гогена также ждал неприятный
сюрприз. Оказалось, что жилище Екатерины утопает в грязи. Супруг распекал возлюбленную
за неряшливость, параллельно заглядывая под диваны и исследуя содержимое
шкафов. На кухне Солнцев наткнулся на множество пустых пивных банок.
Находка привела шоумена в ярость. Он накинулся на жену с упреками.
Екатерина отмечала в ответ, что не пила алкоголь. Бутылки оставили ее друзья,
которые накануне заходили в гости.
Позже, уже в студии "Прямого эфира" Гоген заявил, что
Екатерину необходимо спасать. По словам Солнцева его жена, которая ранее имела
проблемы с алкоголем и даже была "закодирована", теперь устроила в своих апартаментах
притон.
"Когда я пришел, я думал, что Екатерина встретит меня в этот
момент с распростертыми объятьями, а нашел банки. Для меня это было шоком, для
меня это было трагедией. Мы с ней разговаривали очень долго. Девочки сказали,
что к ней пацаны ходят, какие-то, грязное белье лежит в ванной. У меня было
ощущение, что эта квартира для интим услуг", – заявил Гоген.
По словам Солнцева, теперь ему и Терешкович помогает опытный
психолог. Шоумен надеется, что специалист поможет найти выход из сложившейся
ситуации. Также Гоген отметил, что Екатерину он за все простил.