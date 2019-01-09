Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по ситуации в Сирии.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по ситуации в Сирии.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Кремля.Отмечается, что оба лидера обсудили, в частности, вопросы формирования Конституционного комитета, на основе договоренностей, достигнутых в ходе четырехстороннего саммита в Стамбуле 27 октября 2018 года с участием России, Турции, Германии и Франции.Собеседники подчеркнули обоюдное стремление содействовать политическому процессу в Сирии в плотной координации с Организацией Объединенных Наций.Решение создать Конституционный комитет было принято 30 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. Планируется, что в данный институт власти войдут делегаты от официального Дамаска, оппозиции и гражданского общества.