Роскомнадзором ограничен доступ к одному из сайтов группы компаний Кэшбери.

Роскомнадзором ограничен доступ к одному из сайтов группы компаний "Кэшбери", передает РИА Новости.По словам пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, сайт кэшбери.рф был исключен из реестра запрещенной информации, после устранения нарушения, удалив противоправную информацию.Как сообщили в Роскомнадзоре в конце декабря, в адрес ведомства поступило вступившее в силу решение Первомайского районного суда города Ростов-на-Дону, по которому запрещенной признана информация об услугах группы компаний "Кэшбери", имеющей признаки финансовой пирамиды.Банк России в конце сентября проинформировал о передаче в Генпрокуратуру и МВД информации о группе компаний под брендом "Кэшбери", в деятельности которых усматривались признаки финансовой пирамиды, принципы сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивная реклама.Спустя две недели глава "Кэшбери" Артур Варданян объявил о перерыве в ее работе, а 1 ноября – о закрытии проекта.По предварительным данным, возможный ущерб пострадавшим от действий финансовой пирамиды "Кэшбери" оценивается в 3 миллиарда рублей.