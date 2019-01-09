Бензин в России весной резко подорожает. Цены будут расти выше прогнозируемого уровня инфляции

Бензин в России весной резко подорожает. Ценыбудут расти выше прогнозируемого уровня инфляцииНовое подорожание топлива на российских АЗС ожидается веснойэтого года. Причиной станет высокий спрос."Сейчас российский топливный рынок находится в низкомсезоне спроса. Однако ситуация начнет меняться весной этого года. Думаю, кмарту цены на бензин неизбежно пойдут вверх. Сначала вырастут оптовые цены,потом в правительстве начнут хвататься за голову и, вероятно, попытаютсядоговориться с нефтяниками", – приводит комментарийпрезидента Независимого топливного союзаПавла Баженова.Ранее уже сообщалось о повышении цен на бензин. Топливоподорожало из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%. Вновогодние праздники на станциях ЛУКОЙЛа и "Башнефти" стоимостьбензина и дизтоплива выросла на 65—80 копеек за литр, передаютКак заявляли в правительстве, такой рост был ожидаемым. Радинего даже сделали специальную поправку в расчет потолка цен на горючее. Еще воктябре прошлого года вице-премьер Дмитрий Козак разрешил нефтяникам учестьрост НДС в стоимости . К зафиксированным потолкам цен было добавлено1,7%.Напомним, в декабре представители транспортно-логистических, производственных и торговых компаний направили письмо по поводу цен премьер-министру Дмитрию Медведеву. В документе отмечалось, что подорожание топлива на 30% для корпоративных клиентов нефтяных компаний будет способствовать росту цен на транспортные услуги минимум на 10%. А это, в свою очередь, спровоцирует рост цен на розничные товары.