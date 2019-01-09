Бензин в России весной резко подорожает. Цены
будут расти выше прогнозируемого уровня инфляции
Бензин в России весной резко подорожает. Цены
будут расти выше прогнозируемого уровня инфляции
Новое подорожание топлива на российских АЗС ожидается весной
этого года. Причиной станет высокий спрос.
"Сейчас российский топливный рынок находится в низком
сезоне спроса. Однако ситуация начнет меняться весной этого года. Думаю, к
марту цены на бензин неизбежно пойдут вверх. Сначала вырастут оптовые цены,
потом в правительстве начнут хвататься за голову и, вероятно, попытаются
договориться с нефтяниками", – приводит комментарий
президента Независимого топливного союза
Павла Баженова.
Ранее уже сообщалось о повышении цен на бензин. Топливо
подорожало из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%. В
новогодние праздники на станциях ЛУКОЙЛа и "Башнефти" стоимость
бензина и дизтоплива выросла на 65—80 копеек за литр, передают
Как заявляли в правительстве, такой рост был ожидаемым. Ради
него даже сделали специальную поправку в расчет потолка цен на горючее. Еще в
октябре прошлого года вице-премьер Дмитрий Козак разрешил нефтяникам учесть
рост НДС в стоимости . К зафиксированным потолкам цен было добавлено
1,7%.
Напомним, в декабре представители транспортно-логистических, производственных и торговых компаний направили письмо по поводу цен премьер-министру Дмитрию Медведеву. В документе отмечалось, что подорожание топлива на 30% для корпоративных клиентов нефтяных компаний будет способствовать росту цен на транспортные услуги минимум на 10%. А это, в свою очередь, спровоцирует рост цен на розничные товары.