В 2019 году в нашей
стране вырастут получки. О том, что произойдет повышение зарплаты, сообщил министр труда и социальной защиты Максим
Топилин.
В 2019 году в нашей
стране вырастут получки. О том, что произойдет повышение зарплаты, сообщил министр труда и социальной защиты Максим
Топилин.
По его словам, рост все же
будет медленнее, чем в прошлом году. По базовому прогнозу Минэкономразвития,
это 1,4%. Но Топилин полагает, что увеличение будет несколько больше.
А вот зарплата государственных служащих вырастет на 4,3%.
Министр пояснил, что речь идет о тем категориям работников, о
которых не говорится в майских указах президента России Владимира
Путина. Топилин пояснил, что их заработок должен соответствовать
среднему по региону.
На повышение зарплаты госслужащим
из федерального бюджета будет выделено 100 миллиардов рублей, передает Вместе с
тем министр отметил, что точный размер и сроки роста назвать нельзя, потому
что это зависит от ситуации в конкретном регионе. Каждая область проводит
индексацию по собственной схеме.
Напомним,
в октябре минувшего года Максим Топилин заявлял,
что зарплаты россиян выросли более чем на 10%. Это вызвало негативную реакцию жителей
страны в соцсетях. В свою очередь председатель Совфеда Валентина
Матвиенко раскритиковала министра за формальный подход в вопросах
социальной защиты. Росстат в своем октябрьском докладе зафиксировал
двухмесячное падение реальных доходов граждан.
Как писали "Дни.ру", в
сентябре 2018 года эксперты из Финансового университета при правительстве
России дали оптимистичный прогноз о в 2019 году. По их
оценкам, оплата труда наших соотечественников будет повышаться, несмотря на
санкционное давление.