В 2019 году в нашей стране вырастут получки. О том, что произойдет повышение зарплаты, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

В 2019 году в нашейстране вырастут получки. О том, что произойдет повышение зарплаты, сообщил министр труда и социальной защиты МаксимТопилин.По его словам, рост все жебудет медленнее, чем в прошлом году. По базовому прогнозу Минэкономразвития,это 1,4%. Но Топилин полагает, что увеличение будет несколько больше.А вот зарплата государственных служащих вырастет на 4,3%.Министр пояснил, что речь идет о тем категориям работников, окоторых не говорится в майских указах президента России ВладимираПутина. Топилин пояснил, что их заработок должен соответствоватьсреднему по региону.На повышение зарплаты госслужащимиз федерального бюджета будет выделено 100 миллиардов рублей, передает Вместе стем министр отметил, что точный размер и сроки роста назвать нельзя, потомучто это зависит от ситуации в конкретном регионе. Каждая область проводитиндексацию по собственной схеме.Напомним,в октябре минувшего года Максим Топилин заявлял,что зарплаты россиян выросли более чем на 10%. Это вызвало негативную реакцию жителейстраны в соцсетях. В свою очередь председатель Совфеда ВалентинаМатвиенко раскритиковала министра за формальный подход в вопросахсоциальной защиты. Росстат в своем октябрьском докладе зафиксировалдвухмесячное падение реальных доходов граждан.Как писали "Дни.ру", всентябре 2018 года эксперты из Финансового университета при правительствеРоссии дали оптимистичный прогноз о в 2019 году. По ихоценкам, оплата труда наших соотечественников будет повышаться, несмотря насанкционное давление.