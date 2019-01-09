Российский пилот КАМАЗ-Мастер Сергей Куприянов попал в аварию во время ралли Африка Эко Рейс. Уже на финишном отрезке седьмого спецучастка гонки в его автомобиль врезался багги француза Доминика Лора. Оба пилота живы, их здоровью ничего не угрожает.

Российский пилот "КАМАЗ-Мастер" Сергей Куприянов попал в аварию во время ралли "Африка Эко Рейс". Уже на финишном отрезке седьмого спецучастка гонки в его автомобиль врезался багги француза Доминика Лора. Оба пилота живы, их здоровью ничего не угрожает.Виновником аварии был признан французский гонщик, перекрывший траекторию Куприянова незадолго до финиша, сообщают ВестиКАМАЗА.Ru. В результате аварии оба авто совершили несколько переворотов, и теперь машины не подлежат скорому восстановлению. Для обоих пилотов гонка завершилась досрочно.Напомним, что накануне Куприянов стал победителем пятого этапа многодневки.