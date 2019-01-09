В теплой домашней обстановке ветераны поделились воспоминаниями о войне и о годах своей службы в милиции...

Сотрудники полиции Юго-Западного округа г. Москвы поздравили с юбилеем ветеранов Великой Отечественной Войны – тружеников тыла Морозова Игоря Федоровича и Данилкину Марию Дмитриевну, которые отметили свое 95-летие.В эти знаменательные дни в гости к именинникам приехали помощник начальника УВД по работе с личным составом, майор внутренней службы Сергей Сорокин и член Общественного совета при УВД по ЮЗАО полковник милиции в отставке Александр Нестеров. В теплой домашней обстановке ветераны поделились воспоминаниями о войне и о годах своей службы в милиции.Игорь Федорович Морозов родился в Москве 18 декабря 1923 года. В 19 лет он пошел добровольцем в 78 добровольческую Сталинскую Сибирскую стрелковую бригаду, где был назначен на должность помощника командира взвода. С июня 1945 года Игорь Федорович служил 11 лет в группе Советских войск до демобилизации. Затем в 32 года он заступил на службу в Московскую Краснознаменскую милицию, где служил сначала в уголовном розыске, а затем работал следователем в Октябрьском РУВД г. Москвы. В отставку ушел в звании капитана юстиции. Игорь Морозов награжден орденом «Отечественной войны 1 степени», медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», и другими юбилейными медалями.Мария Дмитриевна Данилкина родилась 19 декабря 1923 года в Рязанской области. С началом войны была направлена на строительство оборонительных сооружений под Москвой. В июне 1942 окончила курсы шоферов и была призвана в армию. Служила Мария Данилкина в 10-й воздушно-десантной бригаде и совершила 9 прыжков с аэростата. Воевала на Карельском фронте, затем в составе Белорусского фронта освобождала города Прагу и Будапешт. Демобилизовавшись, в 1951 года она поступила на службу в 110 отделение милиции г. Москвы на должность милиционера, где прослужила до ухода в отставку в звании младшего лейтенанта милиции. Награждена Орденом «Отечественной войны 2 степени», медалью «За Победу над Германией», ведомственными и юбилейными медалями.Гости пожелали ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни, выразили им слова благодарности и признательности за многолетний труд. Они вручили именинникам цветы, памятные подарки и передали адресные открытки со словами поздравлений от начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта, Олега Баранова и начальника УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции, Юрия Дёмина. Также, Александр Нестеров передал юбилярам поздравления и материальную помощь от председателя правления благотворительного центра "Звезда" - Максима Брежнева.В свою очередь именинники сердечно поблагодарили гостей за внимание, заботу и за добрые слова поздравления.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56