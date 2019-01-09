Регина Тодоренко, уже месяц являющаяся матерью. наконец откровенно рассказала о своей беременности. Популярная ведущая призналась, что узнала о своем интересном положении случайно.

Регина Тодоренко, уже месяц являющаяся матерью. наконец откровенно рассказала о своей беременности. Популярная ведущая призналась, что узнала о своем интересном положении случайно.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала свои старые фотографии, сделанные во время съемочного процесса развлекательного шоу, и рассказала о том, что на снимках она запечатлена находящейся на первом месяце беременности. Правда, тогда она еще не знала о своем "пузожителе", хотя и готовилась к зачатию заранее."1-й месяц. К вопросу планирования семьи мы подошли со всей ответственностью 😍Врач порекомендовал мне за 2-3 месяца до зачатия начать пить фолиевую кислоту, которая способствует развитию плода, и полностью отказаться от курения и употребления спиртного", – рассказала Тодоренко.Телеведущая подчеркнула, что с первым пунктом у нее не было проблем, потому что она никогда не курила, да и за вторым тоже, поскольку выпивала только по праздникам "в малых дозах". "На этом фото я на 1 месяце беременности. Еще ничего не подозреваю о том, что я уже не одна 🙈, поэтому на съемках шоу "Голос Улиц" я прыгала, скакала, садилась на шпагат, пытаясь хоть как-то согреться в жутко холодном павильоне, и развлекала публику💃🏻" – вспомнила телеведущая.О своей беременности случайно, во время переодевания. "В один из съемочных дней, когда я переодевалась в очередной наряд, мне показалось, что с моим телом произошли кое-какие изменения – грудь явно стала больше. Тогда у меня и зародились первые подозрения. После съемок я сразу же купила тест – и вот оно! Тест показал заветные две полоски", – завершила свой пост Регина.Напомним, телеведущая Регина Тодоренко и популярный исполнитель стали родителями в начале декабря. Ребенок появился на свет в одной из столичных клиник. Интересно, что выписка из госпиталя проходила в рамках строжайшей секретности. В отличие от многих отечественных знаменитостей, Регина и Влад предпочли обойтись без шариков, камер и кучи друзей.