Ксения Собчак продемонстрировала поразительное неуважение к флагу Украины. Такой поступок не делает чести телеведущей, представляя ее недалеким человеком.

Ксения Собчак продемонстрировала поразительное неуважение кфлагу Украины. Такой поступок не делает чести телеведущей, представляя еенедалеким человеком.Собчак следовалоустроить свое представление в Москве. Но, видимо, январские морозы не позволилителеведущей решиться на выступление в российской столице."Ксения Собчак мастер эпатажа. И этот человек совсемнедавно был кандидатом в Президенты России. Даже не верится. Поразительноенеуважение к флагу Украины. Радоваться подобному его применению, на мой взгляд,могут только крайне недалекие люди. А почему этот перфоманс был осуществлен наМальдивах? В морозной Москве лицедействовать в шубке в цветах этого флага некомильфо?", – рассуждает в интервью изданию Дни.ру член экспертного советапо развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Хотя даже такой выбор Собчак был бы неверным, считаетэксперт. По его словам, светской львице лучше было бы использоватьзвездно-полосатую тематику – она ей куда больше к лицу.Напомним, ведущая и политик Ксения выложила в своемаккаунте в Instagram фото с пляжа на Мальдивах. Снимок она назвала "телкофото"с отдыха. Собчак добавила, что такое фото должно быть у каждой женщины.Кроме того, обратила внимание подписчиков на цветасвоего купальника – голубой и желтый. Телеведущая намекнула, что это цвета флагаУкраины. Собчак признала, что фото получилось "немного с политическимподтекстом".