Несколько жителей столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах приезжих из стран ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Участковые уполномоченные полиции межмуниципальных отделов МВД России «Щербинский», «Троицкий» г. Москвы выявили факты незаконного проживания иностранных граждан на территории Российской Федерации.В ходе проверки жилого сектора полицейские установили, что несколько жителей столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах приезжих из стран ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данным фактам органами дознания межмуниципальных отделов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79