Злоумышленник проник в квартиру, подобрав ключ к замку входной двери. Общий материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы задержали 31-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в совершении кражи из квартиры.В полицию обратилась 58-летняя москвичка, проживающая на улице Большая Набережная. Она рассказала, что, вернувшись домой, обнаружила пропажу ювелирных украшений, столового серебра, документов, банковских карт и денежных средств. Злоумышленник проник в квартиру, подобрав ключ к замку входной двери. Общий материальный ущерб составил около 1 миллиона 375 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался приезжий, находящийся в Москве без определенного места жительства. Вещи он сдал в ломбард, вырученными денежными средствами и похищенной наличностью воспользовался в личных целях.Следствием ОМВД России по району Покровское-Стрешнево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56