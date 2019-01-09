Злоумышленник, находясь на балконе своей квартиры, расположенной на Первомайской улице, произвел два выстрела: один – в воздух, другой – по проезжающему мимо трамваю...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Восточное Измайлово задержали 23-летнего москвича, подозреваемого в хулиганстве .В территориальный отдел полиции с заявлением о факте повреждения трамвая обратился представитель службы транспортной безопасности.Сотрудники полиции установили, что водитель трамвая следовал без пассажиров по Первомайской улице, когда услышал хлопок. Мужчина остановился и обнаружил треснувшее стекло на одном из окон вагона.В результате проверки участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Восточное Измайлово задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник, находясь на балконе своей квартиры, расположенной на Первомайской улице, произвел два выстрела: один – в воздух, другой – по проезжающему мимо трамваю. Пневматический пистолет, который использовал злоумышленник, был изъят.По данному факту дознанием ОМВД России по району Восточное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73