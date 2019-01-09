К прохожему обратился неизвестный и предложил приобрести старинные монеты, а также две старинные ложки с гравировкой...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по району Якиманка задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве при продаже якобы старинных монет и антиквариата», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть ОМВД России по району Якиманка поступило заявление от 79-летнего мужчины о факте мошенничества. Он рассказал, что на улице Шаболовка к нему обратился неизвестный и предложил приобрести старинные монеты, а также две старинные ложки с гравировкой. Заявитель согласился и отдал требуемую сумму. При ближайшем рассмотрении купленные монеты и антиквариат оказались не представляющей ценности подделкой, и он обратился в полицию.Материальный ущерб составил 115 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. У злоумышленника при личном досмотре изъято более ста аналогичных монет.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61