Злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом, когда в автобусе было многолюдно, незаметно похищали у женщин из сумочек кошелки, после чего выходили на остановке и скрывались...

Сотрудники уголовного розыска УУР ГУ МВД России по г. Москве и оперативники ОУР УВД по ЗАО задержали двоих мужчин по подозрению в кражах.В полицию обратилась 62-летняя пенсионерка с заявлением о краже. Женщина сообщила, что из ее сумочки пропал кошелек, в котором находились денежные средства. Пропажу пенсионерка обнаружила после того, как вышла из автобуса.С аналогичным заявлением в полицию обратилась и 40-летняя женщина, которая обнаружила пропажу кошелька и паспорта из сумочки также после выхода из автобуса.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Нежинской улице задержали подозреваемых. Ими оказались 41 и 43-летние ранее судимые жители Московской области.Установлено, что злоумышленники, воспользовавшись удобным моментом, когда в автобусе было многолюдно, незаметно похищали у женщин из сумочек кошелки, после чего выходили на остановке и скрывались.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы и ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93