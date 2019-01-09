О высоких требованиях, предъявляемых к личности сотрудника полиции и его профессионально-психологическим качествам, а также о многом другом читайте в свежем номере журнала «Полиция России».

Стремление к гармоничному развитиюТруд полицейского носит жертвенный характер. Его опасность, сложность, напряженность, ответственность и связанное с этим предоставление государством особых полномочий обусловливают довольно высокие требования к личности сотрудника полиции, его профессионально значимым качествам, в том числе – интеллектуальным и духовно-нравственным. Эффективным средством гармоничного развития этих качеств и служит художественная культура, искусство во всех его видах и жанрах.Об особенностях данной работы - в статье начальника Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира КУБЫШКО.Доступ запрещён!Только за 9 месяцев 2018 года ГУНК МВД России рассмотрено свыше 24 тысяч электронных запросов, поступивших из Роскомнадзора. По ним принято более 19 тысяч решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещённую информацию о наркотиках.Подробностями поделился оперуполномоченный по особо важным делам отдела реализации государственной политики в сети Интернет и административной практики Управления организации оперативно-профилактической работы ГУНК МВД России подполковник полиции Дмитрий САПЕГИН.«Я открыла для себя красоту русского костюма»Художник по костюмам Наталья САЛТЫКОВА рассказала, как обшивала Ивана Грозного и Бориса Годунова.Эти и другие материалы читайте в печатной версии № 1 журнала «Полиция России», а также на интернет-странице издания.