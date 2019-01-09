Актриса Любовь Толкалина провела Новый год в России. Она высмеяла звезд, которые предпочитают проводить праздники в теплых странах.

Актриса Любовь Толкалина провела Новый год вРоссии. Она высмеяла звезд, которые предпочитают проводить праздники втеплых странах.Актриса решила отметить Новый год в Рязанской области. В своем микроблогев Instagram она разместила фотографию природы в лучах заката. "Мальдивы,говорите... Вот они закаты наши... Без фильтров... Рязанские мы, степные...", -написала Толкалина. В комментарии она добавила, что трепетно относится к тому месту, где выросла. "Здесь мой дом, мои родные, мой путь, мой народ,которому нужна поддержка", – поделилась Любовь.Пользователи поддержали актрису и стали восхищаться красивым пейзажем. "Никакие Мальдивы не сравнятся с нашей землей, ее просторами,природой и самое большое богатство России – люди!", "Сейчас жалко пропуститьлюбое мгновение нашей чудесной зимы. Нашего Рождества, со снегом, морозом...Такая красота!", "Вот она красотища, вот это сила природы, а не какие-тоМальдивы. Еще сани и тройка лошадей", делились своими мыслями подписчики.Ранее актриса привлекла внимание поклонников снимком,где она запечатлена с заметно округлившимся животом. Многие поклонники заподозрили,что Толкалина ожидает рождения ребенка. Однако вскоре звезда опровергла этислухи. Любовь примерила накладной живот для роли в новом проекте.