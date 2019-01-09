Актриса Любовь Толкалина провела Новый год в
России. Она высмеяла звезд, которые предпочитают проводить праздники в
теплых странах.
Актриса Любовь Толкалина провела Новый год в
России. Она высмеяла звезд, которые предпочитают проводить праздники в
теплых странах.
Актриса решила отметить Новый год в Рязанской области. В своем микроблоге
в Instagram она разместила фотографию природы в лучах заката. "Мальдивы,
говорите... Вот они закаты наши... Без фильтров... Рязанские мы, степные...", -
написала Толкалина. В комментарии она добавила, что трепетно относится к тому месту, где выросла. "Здесь мой дом, мои родные, мой путь, мой народ,
которому нужна поддержка", – поделилась Любовь.
Пользователи поддержали актрису и стали восхищаться красивым пейзажем. "Никакие Мальдивы не сравнятся с нашей землей, ее просторами,
природой и самое большое богатство России – люди!", "Сейчас жалко пропустить
любое мгновение нашей чудесной зимы. Нашего Рождества, со снегом, морозом...
Такая красота!", "Вот она красотища, вот это сила природы, а не какие-то
Мальдивы. Еще сани и тройка лошадей", делились своими мыслями подписчики.
Ранее актриса привлекла внимание поклонников снимком,
где она запечатлена с заметно округлившимся животом. Многие поклонники заподозрили,
что Толкалина ожидает рождения ребенка. Однако вскоре звезда опровергла эти
слухи. Любовь примерила накладной живот для роли в новом проекте.