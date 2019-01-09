Американский генерал, погоревший в свое время на внебрачной связи, решил заявить о себе на политической сцене. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал приход к власти Владимира Путина подарком для НАТО. Дескать, президент России дал альянсу повод для существования.

Американский генерал, погоревший в свое время на внебрачнойсвязи, решил заявить о себе на политической сцене. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвалприход к власти Владимира Путина подарком для НАТО. Дескать, президент России далальянсу повод для существования.Как это часто бывает у западных русофобов, многие ихзаявления надо понимать с точностью до наоборот. Вот и сейчас генерал, внезапнорешивший стать политиком, поставил все с ног на голову, забыв, видимо, про агрессивнуюполитику США и увеличение американского военного контингента в Европе. А ведь отом, что НАТО не будет приближаться к российским границам, руководство блокаобещало Михаилу Горбачеву сразу же после окончания Холодной войны.Заявление Петреуса возмутило известного военногообозревателя, полковника в отставке Виктора Баранца. Он дал жесткую оценку каксловам американского генерала, так и ему самому. В интервью РИА ФАН Баранецназвал Петреуса политическим мошенником и хитрым манипулятором."С приходом Владимира Путина к власти Россия стала заявлять,что не имеет агрессивных планов. Мы приняли военную доктрину, которая четкогласит, что наши вооружения носят оборонительный характер, Москва никого несчитает врагами. Петреус, наверное, был двоечником в школе: раз у него плохо спамятью и географией", – сказал Баранец.Не стоит с намишутить. Именно благодаря Путину военный бюджет США вырос до рекорда, посколькуони видят, на каком высоком уровне разрабатывается оружие у нас. Мы знаем, чем ответить.С заявлением экс-главы ЦРУ не согласились и в российскомпарламенте. По мнению сенатора Олега Морозова, военная доктрина США пишется непод идею противостояния с российским президентом, а под стремление Вашингтонадоминировать."Лукавая формула. Можно подумать, что не будь Путина воглаве России, НАТО разоружался бы, отказывался от баз и не двигался к границамРоссии", – отметил Морозов. Он полагает, что наш президент стал для Североатлантическогоальянса не подарком, а проблемой. Ведь именно при Путине российская армияполучила принципиально новое оружие, посрамив тем самым саму идею американскогопревосходства.Другой сенатор, зампред комитета Совета Федерации помеждународным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что военный блок вновьиспользует Россию и, в частности, ее лидера для оправдания собственногосуществования. По его словам, эти слова не более чем попытка переложитьпроблему с больной головы на здоровую.Безответственными назвал слова Дэвида Петреуса и главакомитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. "Путин, как президентстраны, вынужден отвечать на те действия, которые с подачи американцевпредпринимают члены альянса. В разы увеличилось количество учений, увеличилсямасштаб участников этих учений, особенно в Норвегии. Они хотят, чтобы мы так жебессловесно созерцали на их кувыркания вокруг наших границ? Не будем мы этогоделать", – сказал Шаманов в интервью РИА Новости.Главный шпион Америки занимается словесной провокацией,за которой вообще ничего не стоит.В свою очередь кандидат военных наук Борис Усвяцов назваламериканского генерала заштатным политиканом, а его заявление собачьим бредом, которыйне следует рассматривать всерьез. "Не надо на каждый чих какого-тозаштатного политикана еще реагировать. Пусть они о своем Трампе говорят и к намне лезут со своими комментариями или с оценками", – сказал эксперт в интервьютелеканалу "Царьград".В российском сегменте интернета тоже не обошли вниманиемпровокационное заявление Петреуса. Пользователи напомнили об агрессивной политикеНАТО в Европе и назвали слова генерала неудачным троллингом."Бывший глава ЦРУ пытался неуклюже потроллить русскихзаявлением, будто бы Путин вдохнул в НАТО вторую жизнь, скромно умолчав онепрерывном открытии вдоль границ России новых военных баз и недружелюбномразмещении противоракетных пусковых систем многоцелевого назначения, – пишетФилипп Масловский."Вот почему НАТО никогда не развалится, потому что этокормушка для членов альянса, и они готовы всегда преподносить мнимого врага,чтобы подтвердить свое низменное существо..." – уверен Юрий Попов.Конечно, всерьез рассматривать заявление генерала, который в2012 году ушел с поста главы ЦРУ после раскрывшейся интимной связи с одной изсвоих подчиненных, не стоит. Что еще нового может сказать в адрес Россииотставной военный, кроме как в очередной раз облить ее грязью? Но очевидно, чтоподобные вбросы в информационное пространство не способствуют налаживаниюотношений Москвы и Вашингтона, в разрушении которых свою теневую роль такие вотподпевалы-русофобы, как Дэвид Петреус.