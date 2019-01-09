В Челябинске матчем Трактора и казанского Ак Барса стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась минимальной победой челябинцев со счетом 1:0.

В Челябинске матчем "Трактора" и казанского "Ак Барса" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась минимальной победой челябинцев со счетом 1:0.Победу подопечным Алексея Тертышного принесла одна-единственная заброшенная шайба, которая была забита на 44 минуте встречи. Автором победного гола стал американский нападающий Райан Стоу, реализовавший численное большинство. Отметим, что голкипер хозяев Александр Судницин оформил второй в сезоне "сухарь".Благодаря победе теперь в активе челябинцев 45 очков и восьмое место в Восточной конференции. "Ак Барс" же потерпел второе поражение кряду с и 70 баллами продолжает располагаться на третьей строчке Востока.