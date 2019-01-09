Президент США Дональд Трамп получил очередное доказательство тому факту, что сенат настроен враждебно по отношению к любым его инициативам, когда на голосовании было заблокировано рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России и Ирана за помощь Сирии. Демарш устроили представители Демократической партии.

Президент США получил очередное доказательство тому факту, что сенат настроен враждебно по отношению к любым его инициативам, когда на голосовании было заблокировано рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России и Ирана за помощь Сирии. Демарш устроили представители Демократической партии.Удивительные кульбиты совершает политическая мысль в США, отмечают эксперты. Американские власти, на словах заявляя о своем стремлении к нормализации ситуации на Ближнем востоке, делают все возможное, чтобы там продолжали тлеть непрекращающиеся конфликты. А против тех стран, которые все же борются с беззаконием и терроризмом, вводятся экономические ограничения.Так, президент России Владимир Путин регулярно подвергается нападкам со стороны американских политиков именно за то, что при полном соблюдении всех международных норм помог сирийскому лидеру Башару Асаду одержать верх над террористами. Очередной законопроект, получивший название "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке", предполагал введение новых санкций против России и Ирана за их помощь Сирии, передает .Однако тут последовал еще один крутой поворот в стиле новой американской политики и инициативу поддержали всего 56 сенаторов из 100, тогда как для его принятия были необходимы голоса хотя бы 60. Демарш устроили самые яростные и последовательные сторонники антироссийских санкций – представители Демократической партии.Судя по всему, они решили на время отступиться от своих принципов ради того, чтобы отвесить президенту США столь чувствительную пощечину. Некоторые открыто объяснили свою позиции, дескать, пока они не готовы голосовать ни за какие документы, которые не связаны с преодолением проблемы остановки работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств, передает "".Сам шатдаун – именно такое название получила эта плачевная ситуация – длится в США уже с 22 декабря. До сих пор не удается согласовать параметры государственного бюджета. Яблоком раздора послужила приснопамятная стена на границе с Мексикой, возведение которой обещал перед выборами. Республиканцы хотят выделить финансирование на ее строительство, а демократы уверяют, что никогда не одобрят выделения средств из федеральной казны на этот проект.