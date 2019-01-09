Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян рассуждает о возможности введения цензуры для музыкантов. Поводом для размышлений стало спорное заявление певца Димы Билана о необходимости создания контролирующих организаций.

Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян рассуждает о возможности введения цензуры для музыкантов. Поводом для размышлений стало спорное заявление певцаДимы Билана о необходимости создания контролирующих организаций.Билан выступил на фестивале Russian Music Festival, который прошелс 31 декабря по 8 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов. После концерта он поделился своими мыслями о состоянии современной музыкальнойиндустрии. Он уверен, что сейчас "в западной музыке происходит какой-то хаос". По мнению поп-певца, в России должны появиться структуры, которые не позволятартистам "сваливаться в абсолютный "трэш" и вседозволенность".Манукян сообщил, что дискуссии о введении творческой цензуры ведутся уже давно. "В той или иной мере о цензуре в шоу-бизнесе говоряти артисты, и продюсеры. К примеру, недавно Иосиф Пригожин предложил штрафоватьартистов за мат со сцены на сумму в один миллион рублей. Дима Билан, как японимаю, говорит о некоем возрождении художественных советов. Об этом жевысказывался недавно и Михаил Боярский", – отметил член экспертного совета.Чиновник согласен с Димой Биланом в том, что российскийшоу-бизнес старается во всем подражать западному. И если многие отечественныемузыканты считают, что пришло время создать контролирующие организации, то нужно "засучить рукава". Тем не менее Манукян продолжает надеяться на добропорядочность самих исполнителей. "Я прежде всего выступаю за самоцензуру артистов. Именно онапозволяет сохранить хрупкий баланс и не позволить себе скатываться к трэшу ивседозволенности", – заключил он.