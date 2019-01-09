За нарушение пропускного режима охраняемого объекта в центре Москвы задержаны три диггера. Они гуляли в подземном коллекторе рядом с Домом правительства РФ, куда убрана речка Пресня. В районе улицы Дружинниковской диггеры выбрались на поверхность, где их обнаружил и задержал патруль Росгвардии.

За нарушение пропускного режима охраняемого объекта в центре Москвы задержаны три диггера. Они гуляли в подземном коллекторе рядом с Домом правительства РФ, куда убрана речка Пресня.Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, это двое молодых людей — москвич и приезжий из Башкортостана, а также 26-летняя москвичка.Инцидент произошел 8 января. Диггеры спустились в тоннель и гуляли вдоль протекающей в коллекторе речки Пресня. В районе улицы Дружинниковской, рядом с Домом правительства, молодые люди выбрались на поверхность, где их обнаружил и задержал патруль Росгвардии.Правонарушителям выписан протокол по статье КоАП.