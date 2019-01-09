В городе пройдет забег зимних волшебников

В городе пройдет забег зимних волшебниковВладимирская администрация предупреждает местных жителей и гостей областной столицы о том, что 13 января с 12 до 14 часов движение в центре города будет перекрыто из-за забега Дедов Морозов. Ограничение касается Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от Студеной Горы до площади Фрунзе.Автобусы будут объезжать мероприятие по Студеной Горе, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской и Никитской.