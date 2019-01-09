Сотрудник американского университета Дьюка Адриан Бежан объяснил, почему с возрастом нам кажется, что время течет все быстрее. По словам инженера, восприятие времени действительно субъективно и связано со скоростью работы нашего мозга.

Сотрудник американского университета Дьюка Адриан Бежан объяснил, почему с возрастом нам кажется, что время течет все быстрее. По словам инженера, восприятие времени действительно субъективно и связано со скоростью работы нашего мозга, сообщает Quartz."Восприятие времени зависит от внешних стимулов. Здесь роль играют даже такие незначительные, на первый взгляд, факторы, как время, которые вы отводите для сна и отдыха", — пишет ученый.Бежан отмечает, что физическое восприятие времени не совпадает с субъективным."Чем старше мы становимся, тем медленнее мозг обрабатывает поступающие в него образы. В молодости для нас вокруг много всего нового, мозг обрабатывает информацию быстро, и нам кажется, что время течет медленно. С возрастом мозг начинает как бы отставать от физического времени, поэтому кажется, что время ускорилось", — отметил ученый.Кроме того, Адриан Бежан считает, что феномен скоротеченого времени связан с таким явлением, как саккады, быстрыми, согласованными движениями глаз в одном направлении."Между саккадами мозг должен успевать обрабатывать полученную визуальную информацию. У детей периоды фиксации между саккадами короче, чем у взрослых", — пишет ученый.Также с возрастом у нас в голове образуется меньше новых нейронных связей. Из-за замедления когнитивных процессов кажется, что окружающий мир постоянно куда-то спешит.Чтобы не казалось, что вы не успеваете за ходом времени, Адриан Бежан советует, прежде всего, высыпаться."Нашему мозгу необходимо отдыхать, чтобы быстрее реагировать на внешние стимулы", — отмечает американец.