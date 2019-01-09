В Незалежной сделали дерзкое заявление. Нашу страну об угрозе предупредил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко.

В Незалежной сделали дерзкоезаявление. Нашу страну об угрозе предупредил глава представительства Украиныпри НАТО Вадим Пристайко.По его словам, группа кораблей Североатлантического Альянса зайдетв Черное море. Пристайко добавил, что речь идет о постоянно действующихгруппах."Сейчас одну изних возглавили Нидерланды, нидерландский корабль только начал руководство. Онитоже собираются зайти в Черное море", – цитирует украинского представителя вНАТО "112 Украина". При этом Вадим Пристайко отметил,что интенсивность захода суден альянса в Черное море значительно выросла.В частности, он напомнил, что в 2018 году одновременно вакваторию зашли две группы кораблей НАТО. Вместе с тем, Пристайко исключилвозможность захода кораблей альянса в Азовское море, поскольку это сложный длявоенных кораблей процесс из-за маленькой глубины.Ранее дипломат заявил, чтоУкраина не сможет стать 30-мчленом НАТО. При этом он добавил, что за условия активной работы вэтом направлении реально стать 31-м или 32-м членом Североатлантического Альянса.Как писали "Дни.ру", членкомитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общиныКрыма Сергей Цеков прокомментировал планы Киева устроить новый походВоенно-морских сил Украины в Керченский пролив, на этот раз – в сопровождениипредставителей НАТО. Сенатор считает, что вряд ли Североатлантический альянсподдержит эту инициативу.