В Незалежной сделали дерзкое
заявление. Нашу страну об угрозе предупредил глава представительства Украины
при НАТО Вадим Пристайко.
В Незалежной сделали дерзкое
заявление. Нашу страну об угрозе предупредил глава представительства Украины
при НАТО Вадим Пристайко.
По его словам, группа кораблей Североатлантического Альянса зайдет
в Черное море. Пристайко добавил, что речь идет о постоянно действующих
группах.
"Сейчас одну из
них возглавили Нидерланды, нидерландский корабль только начал руководство. Они
тоже собираются зайти в Черное море", – цитирует украинского представителя в
НАТО "112 Украина". При этом Вадим Пристайко отметил,
что интенсивность захода суден альянса в Черное море значительно выросла.
В частности, он напомнил, что в 2018 году одновременно в
акваторию зашли две группы кораблей НАТО. Вместе с тем, Пристайко исключил
возможность захода кораблей альянса в Азовское море, поскольку это сложный для
военных кораблей процесс из-за маленькой глубины.
Ранее дипломат заявил, что
Украина не сможет стать 30-м
членом НАТО. При этом он добавил, что за условия активной работы в
этом направлении реально стать 31-м или 32-м членом Североатлантического Альянса.
Как писали "Дни.ру", член
комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины
Крыма Сергей Цеков прокомментировал планы Киева устроить новый поход
Военно-морских сил Украины в Керченский пролив, на этот раз – в сопровождении
представителей НАТО. Сенатор считает, что вряд ли Североатлантический альянс
поддержит эту инициативу.