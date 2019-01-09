Официальный
представитель МИД России поделилась на
своих страницах в Instagram и в Facebook новым фото в валенках. Однако снимок был
воспринят пользователями соцсетей неоднозначно.
Официальный
представитель МИД России поделилась на
своих страницах в Instagram и в Facebook новым фото в валенках. Однако снимок был
воспринят пользователями соцсетей неоднозначно.
"Начался ударный год подготовки к проведению в России
саммита БРИКС – Челябинск, 2020. Работаем, не покладая ног", – с ноткой
самоиронии подписала кадр Мария Захарова. Но чувство юмора российского
дипломата поняли не все.
В частности, волна насмешек обрушилась на Захарову от украинцев.
Так, ее снимок издание "Обозреватель" назвало нелепым и странным луком. "Не покладая валенок", "У
вас со Скабеевой валенки наперегонки? Одни краше других. В одном магазине?
Ха-ха. Валенки-девочки", "То есть, саммит только через год, а валенки
уже выдали? Еще выдали норковую телогрейку и каракулевую шапку? Однако!
Наверное, пора чаем и сухарями запасаться", – написали, образно
выражаясь, брызжа слюной, некоторые пользователи соцсетей.
Отметим, Мария Захарова стала для многих иконой стиля. Ее модные
наряды активно обсуждаются в Сети. Каждый выход в свет официальный
представитель МИД России освещает в соцсетях, собирая массу комментариев.
Ранее
дипломат примерила новый образ, частью которого стал головной убор в виде
фуражки. Украинские пользователи Сети нашли, за что зацепиться, и оторвались по
полной, высмеяв Захарову.