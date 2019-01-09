Официальный представитель МИД России поделилась на своих страницах в Instagram и в Facebook новым фото в валенках. Однако снимок был воспринят пользователями соцсетей неоднозначно.

Официальныйпредставитель МИД России поделилась насвоих страницах в Instagram и в Facebook новым фото в валенках. Однако снимок былвоспринят пользователями соцсетей неоднозначно."Начался ударный год подготовки к проведению в Россиисаммита БРИКС – Челябинск, 2020. Работаем, не покладая ног", – с ноткойсамоиронии подписала кадр Мария Захарова. Но чувство юмора российскогодипломата поняли не все.В частности, волна насмешек обрушилась на Захарову от украинцев.Так, ее снимок издание "Обозреватель" назвало нелепым и странным луком. "Не покладая валенок", "Увас со Скабеевой валенки наперегонки? Одни краше других. В одном магазине?Ха-ха. Валенки-девочки", "То есть, саммит только через год, а валенкиуже выдали? Еще выдали норковую телогрейку и каракулевую шапку? Однако!Наверное, пора чаем и сухарями запасаться", – написали, образновыражаясь, брызжа слюной, некоторые пользователи соцсетей.Отметим, Мария Захарова стала для многих иконой стиля. Ее модныенаряды активно обсуждаются в Сети. Каждый выход в свет официальныйпредставитель МИД России освещает в соцсетях, собирая массу комментариев.Ранеедипломат примерила новый образ, частью которого стал головной убор в видефуражки. Украинские пользователи Сети нашли, за что зацепиться, и оторвались пополной, высмеяв Захарову.