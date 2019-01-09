Ещё одно печальное известие. На 58-м году жизни умер первый губернатор Владимирской области Юрий Власов.

Ещё одно печальное известие. На 58-м году жизни умер первый губернатор Владимирской области Юрий Власов. Самый молодой руководитель области. Во главе региона он оказался на волне демократических преобразований, в 91-м году, когда ему было 30 лет. В декабре 96-го года - Власов проиграл выборы тогдашнему председателю ЗакСобрания Николаю Виноградову, набрав всего 21% голосов. В 2000-м он пытался вернуться во власть, но снова проиграл. Причина смерти Юрия Власова и дата похорон пока неизвестны.