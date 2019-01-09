Актриса Рената Литвинова опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором она запечатлена в красном платье. Пользователи оценили роскошный образ звезды.

Актриса Рената Литвинова опубликовала в своем Instagram новый снимок, на которомона запечатлена в красном платье. Пользователи оценили роскошный образ звезды.На фотографии Литвинова позирует в объемном платье красного цветас брошью в форме цветка. Образ она завершила необычным аксессуаром. "Нетвремени быть слабой", – подписала Рената снимок. Вероятно, звезда ссылается нанапряженный рабочий график.Пользователи одарили актрису комплиментами: "Шикарное платье", "Богиня","Это платье шедевральное", "Безупречно!", "Любите вы черный, но идеальны – в красном","Образ прекрасный", "Вы как всегда восхитительны", "Дива, с хрупкой внешность и железным стержнем внутри".Многие комментаторы согласились с ней, что быстрый темп жизни действительно не дает человеку времени ощутить слабость. "Это точно... Стоит только на день сбавить темп, и себя пожалеть, сразу начинаешь ощущать усталость за всю жизнь.А когда некогда себя жалеть, то и усталость не замечаешь", – написал один из них.Напомним, Литвинова сейчас активно работает над новымфильмом "Северный ветер" по мотивам собственной одноименной постановки. Рената часто публикует снимки актеров со съемочной площадки. Недавно стало известно,что одну из ролей в предстоящей ленте сыграет Светлана Ходченкова. Режиссер пока отказывается раскрывать дату премьеры картины.