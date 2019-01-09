В Республике Дагестан в период со 2 по 8 января текущего года более 60 жителей села Ленинаул обратились к медикам с признаками острой кишечной инфекции. В настоящее время 10 человек остаются в больницах.

В Республике Дагестан в период со 2 по 8 января текущего года более 60 жителей села Ленинаул обратились к медикам с признаками острой кишечной инфекции. В настоящее время 10 человек остаются в больницах.Всего были госпитализированы 15 человек, в том числе, 11 детей, передает ТАСС. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно. Она отметила, что причину массового отравления устанавливает Роспотребнадзор. По предварительным данным, инфекция могла распространиться через воду.