По версии следствия мужчина открыто похитил стиральную машинку.

Отделом дознания ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).В декабре прошлого года в отдел полиции обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина пытается похитить принадлежащую ей стиральную машинку с лестничной площадки подъезда дома, в котором она проживает.На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые задержали грабителя. Похищенное имущество было изъято и возвращено потерпевшей. Полицейские установили личность подозреваемого - им оказался безработный ранее неоднократно судимый местный житель.Злоумышленник пояснил, что планировал похищенное сдать в пункт приема металлолома. Свою вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал, в связи с чем дознание по уголовному делу было проведено в сокращенной форме.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу. Санкцией ч.1 ст. 161 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.