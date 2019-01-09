Начало января – традиционное время для проведения конкурса снежных фигур среди осужденных. Общую тему обычно предлагает администрация колоний, и каждый отряд проявляет фантазию и скульптурные таланты именно в ее рамках.

Начало января – традиционное время для проведения конкурса снежных фигур среди осужденных. Общую тему обычно предлагает администрация колоний, и каждый отряд проявляет фантазию и скульптурные таланты именно в ее рамках. Одними из первых работы представили женщины из головинской ИК-1. Не забыли про Год театра. Познания в театральном искусстве осужденные постарались отразить в снежных скульптурах. На площадках возле общежитий появились Царевна-лебедь, клоуны и даже актеры японского театра Кабуки. Жюри особо отметило композиции из Щелкунчика и Золушки. А один из отрядов даже построил копию знаменитого оперного театра в Сиднее. Авторы лучших работ получили поощрения.