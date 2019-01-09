Средства будут выделены из федерального и областного бюджетов

Средства будут выделены из федерального и областного бюджетовВ 2019 году в Костромской области будут проведены комплексные кадастровые работы, которые позволят поставить на кадастровый учет свыше 6400 зданий, сооружений и земельных участков под ними, сообщает региональный департамент имущественных и земельных отношений. Средства на проведение работ будут выделены из федерального и областного бюджетов.В настоящее время на кадастровом учете Росреестра на территории Костромской области состоят 150 327 земельных участков, в том числе 1594 земельных участка, относящиеся к региональной собственности. Это треть всех участков, которые необходимо внести в реестр.Большой процент «неучтенной» в регионе земли составляют частные владения, которые исторически не имели границ, а сегодняшние собственники не спешат с межеванием и определением их местоположения. Также часть «неустановленных» земель – это сельхозугодия бывших колхозов, паи и др., незначительную часть составляют земли лесного фонда, относящиеся к федеральной собственности.Для включения земельных участков и объектов недвижимости в базу Единого государственного реестра недвижимости, департамент имущественных и земельных отношений Костромской области намерен в 2019 году провести комплексные кадастровые работы в рамках федеральной программы. На условиях софинансирования из федерального бюджета в регион поступит порядка 6 млн 769 тыс. рублей. Средства будут направлены на проведение межевания и постановку на кадастровый учет земельных участков, находящихся в границах более 20 кадастровых кварталов. Это позволит определить границы и нанести на публичную кадастровую карту ЕГРП все земельные участки, не зависимо от форм собственности.По данным регионального ведомства, в результате комплексных кадастровых работ в базу данных Единого государственного реестра недвижимости будут внесены сведения о границах 6453 зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства и земельных участков под ними.По данным департамента лесного хозяйства Костромской области, 74,1% территории региона покрыто лесами. Земли лесного фонда являются федеральной собственностью. Как отметили в департаменте лесного хозяйства Костромской области, работа по постановке на кадастровый учет этих территорий находится на финишной прямой. Федеральным агентством лесного хозяйства на кадастровый учет поставлено 41% от общей площади лесных земель. Кроме того, в соответствии с приказами Рослесхоза, на 20% фонда границы установлены в координатах, по оставшимся 39 % площадей необходимые материалы для выполнения работ по установлению границы переданы в Рослесхоз.По инициативе губернатора Сергея Ситникова в Костромской области ведется работа по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозугодий. В течение 2014-2017 г. были оформлены и зарегистрированы сельскохозяйственные земли общей площадью 18,3 тыс. га – в Антроповском, Буйском, Вохомском, Парфеньевском и Островском районах. Из них, 13,2 тыс. га (или 72%) вовлечены в сельскохозяйственный оборот – переданы в аренду сельхозпредприятиям для использования.В 2018 году перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения был дополнен. Участки сельскохозяйственных угодий 9 муниципальных образований Костромской области общей площадью 30,57 тыс. га (970 контуров) поставлены на кадастровый учет и готовы для использования в сельском хозяйстве.