Высказывания, исходящие от японского руководства, по проблеме мирного договора с Россией грубо искажают суть договоренностей президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Высказывания, исходящие от японского руководства, по проблеме мирного договора с Россией грубо искажают суть договоренностей президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.Как передает ТАСС, об этом сообщило министерство иностранных дел РФ, подчеркнув, что 9 января посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был приглашен на Смоленскую площадь для беседы с заместителем главы МИД России Игорем Моргуновым.Представителю Токио было заявлено о том, что в Москве обратили внимание на ряд высказываний японского руководства о том, что, де, необходимо "добиться понимания" жителей южных Курил о переходе островов под юрисдикцию Страны восходящего солнца, а также отказаться от требования выплаты Россией компенсаций за "послевоенную оккупацию" территорий.Было отмечено, что данные заявления грубо искажают суть договоренностей между президентом РФ Владимиром Путин и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, достигнутых 14 ноября 2018 года на встрече в Сингапуре и дезинформируют общественность обеих стран.Японскому послу было сообщено, что решение проблемы заключения мирного договора между Россией и Японией возможно при поддержке населения обеих государств и при признании Токио итогов Второй мировой войны, включая суверенитет РФ над южными Курилами.Ожидается, что обсуждение данного вопроса произойдет во время визита в Россию Абэ во второй половине января.