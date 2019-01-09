На московские предприятия могут вернуть производственную гимнастику. Вспомнить советские традиции и 10-минутной зарядкой раз в час бороться с усталостью, стрессами и эмоциональным выгоранием — предложили в Мосгордуме.

На московские предприятия могут вернуть производственную гимнастику. Вспомнить советские традиции и 10-минутной зарядкой раз в час бороться с усталостью, стрессами и эмоциональным выгоранием — предложили в Мосгордуме.Можно только догадываться была ли атмосфера на заседаниях Московской городской думы причиной соткавшегося в этих стенах начинания, но инициатором возвращения производственной гимнастики — пока, правда, только в поле общественной дискуссии — выступила именно столичный парламентарий и врач, причем заслуженный."Производительность труда вырастет, как минимум процентов на 30-40 как только начнете и на 50 если вы будете делать в течение месяца", — заявила Татьяна Батышева, депутат Мосгордумы, заслуженный врач РФ, директор НПЦ детской психоневрологии.На современном производстве что-то столь же высокоорганизованное представить сложно, но мы попытались. В цехе производства трубы из сшитого полиэтилена попросили собраться всех, свободных на эту минуту: "Теперь крутим руки, вот так и так десять минут в течение каждого часа"."Люди у нас очень спортивные. Каждый час они имеют 10 минут перерыв на отдых, в течение которого они отдыхают. Кто-то курит, кто-то занимается легкой гимнастикой", — сообщил Евгений Козлов, начальник цеха производства трубы из сшитого полиэтилена.Не очень презентабельный снаружи — внутри местный спортивный зал обладает всеми необходимыми снарядами, которые нам с явным удовольствием демонстрирует начальник цеха.Но как быть труженику ноутбука и принтера? Здесь подошли к решению вопроса творчески. Отдыхать можно на рабочем месте и в рабочее время. Есть даже специальное место для сна."У нас проводятся чемпионаты между отделами по настольному футболу. Очень забавно за этим наблюдать. – А чемпионаты по сну проводятся у вас? — Такого еще не было, но мы обязательно устроим", — говорит Дмитрий Акинин, арт-директор компании.Дикторы что старой, классической советской школы — Анна Шатилова, что современные — Дмитрий Чернов — идею встретили на ура."Я помню, и народ помнит, он возрадуется, когда снова услышит эту команду на производственную гимнастику ", — отметила Анна Шатилова, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, народная артистка РСФСР."Думаю, что миллионы людей поднимутся, и будут делать гимнастику. – А сами бы вы делали в процессе гимнастику? – Естественно. Если бы вы взглянули на мою физическую форму, вы бы поняли, что я это уже делаю с вами, разговаривая. Вот вы пришли, а до этого я занимался гимнастикой. — Вы шутите? – Конечно", — сообщил Дмитрий Чернов, ведущий радио России.На эту тему целые коллективы уже снимают корпоративные видео."Если вы в своей квартире — лягте на пол, три-четыре!" – пел Владимир Высоцкий.Внимательный зритель заметил — когда Высоцкий пел свое бессмертное: "Вдох глубокий, руки шире", статисты за заднем плане, мало того что курят, но и пьют что-то явно несоотносимое с трудовой дисциплиной.Нынешние инициаторы общепримиряющего бега на месте справедливо замечают — в какой мере будет реализован ренессанс этой идеи — зависит и от коллектива, и от конкретного работника.