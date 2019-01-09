На мальчика напали на улице

На мальчика напали на улицеМуромский городской суд вынес приговор двум молодым людям, которые ограбили подростка два года назад.В апреле 2016 года 19-летний и 27-летний местные жители заметили 17-летнего мальчика, который шел по улице. Они напали на подроста, ударили его по голове, о чего тот потерял сознание. Злоумышленники взяли его мобильный телефон и убежали.Ограбленный мальчик очнулся и с трудом добрался до дома. Родные вызвали ему скорую помощь.Грабители возместили подростку причиненный материальный и моральный вред. Каждому из них назначили 1,5 года лишения свободы условно.