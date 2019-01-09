Но его испугали покупатели

Но его испугали покупателиВ конце декабря прошлого года в полицию в Муроме обратилась заведующая магазином продуктов. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина пытался похитить деньги из кассы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Молодой человек в маске, угрожая ножом, потребовал у продавца отдать ему имеющуюся выручку. В магазине стояли покупатели, которые стали свидетелями происшествия. Испугавшись, злоумышленник убежал, так и не получив денег.Уже на следующий день правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний безработный парень. Позже недалеко от магазина полицейские нашли маску и нож.