Местный житель,угрожая ножом, пытался похитить деньги из кассы магазина.

24 декабря прошлого года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратилась заведующая продуктовым магазином, расположенным в районном центре. Женщина сообщила, что неизвестный молодой человек пытался похитить деньги из кассы торговой точки.По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции.На месте происшествия правоохранители установили, что мужчина в маске, угрожая ножом, потребовал от продавца передать ему имеющуюся выручку. В этот момент в магазине находились покупатели, которые стали очевидцами противоправного деяния. Испугавшись, злоумышленник покинул торговую точку, не получив денег.Очевидцы происшествия смогли описать приметы предполагаемого преступника. Уже на следующий день в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался 19-летний безработный местный житель.Фигурант в содеянном сознался, пояснив, что планировал потратить деньги на личные нужды. Позже недалеко от места происшествия полицейские обнаружили и изъяли маску и нож.В настоящее время отношении подозреваемого следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.162 УК РФ (разбой).